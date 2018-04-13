В Киеве националисты облили краской памятник Ватутина и устроили потасовку со сторонниками «Оппоблока»

В Мариинском парке в центре Киева представители организаций «С14» и «Правый сектор» облили красной краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину, у которого проводили митинг представители Опоблока и движения «Силы добра».

Об этом в Facebook сообщают сами националисты.

Как видно из видео, группа лиц проводила митинг у памятника. К ним подошли представители «С14» и «ПС». Они выкрикивали лозунги «Слава Украине», «Комуняку – на гиляку», «Украина превыше всего», «Слава нации – смерть врагам».

Несколько ребят облили памятник красной краской, наклеили на постамент надпись «Слава воинам УПА за ликвидацию красного палача», и развернули баннер «Каждого палача ждет расплата».

Также очевидцы сообщают, что к памятнику Ватутину хотел возложить цветы нардеп от Опоблока Юрий Бойко. Но этого ему не дали сделать, завязалась стычка. На месте много полицейских.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, по результатам акции одного из ее активных участников доставили в Печерское управление полиции, один человек пострадал.

- Одна ветеранская организация хотела возложить цветы у памятника, им помешала группа из около 30 парней. Произошла стычка. Быстро прибыли полицейские, которые дежурят возле ВР. Молодчики применили газовые баллончики. В результате этого одна женщина получила ожоги глаз и лица. Одного активного участника доставили в Печерское РУ, - сказала Блищик.

Она также добавила, что после акции группа молодчиков переместилась под стены Печерского управления полиции, где дает объяснения их соратник. Сведения зарегистрированы в журнале Единого учета сообщений.

Напомним, в Харькове неизвестные облили красной краской памятник УПА.