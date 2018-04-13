В Николаеве на дороге загорелся автомобиль

В Николаеве в пятницу, 13 апреля, во время движение по улице Космонавтов загорелся автомобиль «ВАЗ-2106».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия.

Водитель «ВАЗ-2106» около 12:30 двигался со стороны улицы Винграновского в направлении улицы Электронной и возле торгового центра «33м2» с неизвестных причин возникло возгорание автомобиля.

Изначально водитель пытался потушить огонь самостоятельно, но не смог справится с пожаром. На место происшествия приехали сотрудники Госслудбы чрезвычайных ситуаций, которые и ликвидировали возгорание.

Также сейчас на месте пожара находятся патрульные полицейские. В результате возгорания никто с граждан не пострадал, огонь сильно повредил моторный отсек и салон автомобиля.

Напомним, на Николаевщине на ходу загорелся «КамАЗ» с прицепом.