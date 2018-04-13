В Одессе на пляже сгорел ресторан – владелец не исключает поджог

На одесском пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана горит ресторан «Песок».

Об этом сообщает местное издание «Думская».

Как сообщили в патрульной полиции, возгорание началось около 11:00. К месту пожара прибыли спасатели, которые пытаются добраться до горящего помещения. Кроме того, огонь тушат сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду из моря.

Сообщается, что пожар начался в ресторане и перекидывается на спасательную станцию, которая примыкает к нему.

К тушению привлечены военнослужащие Нацгвардии. Они вместе с сослуживцами участвовали в учениях неподалеку и увидели пожар. Нацгвардейцы помогли покинуть бар находившемуся там молодому человеку и вынесли из ресторана четыре газовых баллона.

По мнению владельца заведения Михаила Иванова, ресторан подожгли. Он рассказал, что перед возгоранием было три хлопка и звук разбитого стекла.

- Никаких работ не велось, электричество было отключено, — заявил он.

Владелец также сообщил, что когда пожар начался, внутри находились трое его сыновей.

Пожарные приехали через 16 минут после возгорания, еще через 46 минут они локализовали пламя. К тому времени пожар распространился на 500 квадратных метров. В тушении задействовано 10 единиц техники. Работе пожарных мешает плотная застройка побережья.

По официальным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 13:00, 13 апреля в 10:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в кафе, расположенного на пляже в Киевском районе Одессы.

В 11:57 пожар площадью 500 кв. м был локализован, сейчас проводится разборка и проливка конструкций. Продолжается ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

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