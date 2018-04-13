В Доманевке 13-летняя девочка ушла из дома из-за пьющей матери - полицейские нашли ее через несколько часов

В четверг, 12 апреля в поселке городского типа Доманевка Николаевской области исчезла 13-летняя девочка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, о пропаже девочки в местное отделение полиции в 17:00 сообщила мать несовершеннолетней. По ее словам дочь утром ушла в школу и не вернулась.

В течение нескольких часов полицейские установили, что беглянка находится в поселке городского типа Первомайск. Во время общения девочка рассказала полицейским, что не желает возвращаться домой и вообще не хочет проживать со своей матерью, поскольку в последнее время она употребляет алкогольные напитки. Но если ее и вернут домой, она все равно уйдет.

Сейчас несовершеннолетнюю поместили в Первомайский центр социально-психологической реабилитации детей Николаевского областного совета.

В отношении женщины правоохранители составили административный протокол по признакам ч. 1 ст. 184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по выполнению своих обязанностей»), что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что в Еланецке 14-летний подросток посмотрел телепередачи о путешествиях и приключениях и ушел из дома. Позже его нашли в селе Велокосербуловка, которое находится в 20 км от дома беглеца.