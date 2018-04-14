Николаевская полиция разыскивает женщину и парня, пропавших без вести

В Николаевской области Доманевское отделение полиции разыскивает пропавших без вести Людмилу Пугач и Валентина Чапчая.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Людмиле Пугач 40 лет, в ночь на 5 апреля она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, волосы русые длинные, карие глаза, курносый нос. Имеет проблемы со здоровьем. Была одета в куртку бирюзового цвета, черные брюки, галоши и шапку черного цвета с белым узором.

Валентин Чапчай является уроженцем села Мостовое Доманевского района, ему 23 года. Он отправился на заработки в город Королев Московской области в России и с июня 2017 года не выходил на связь, его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180-185 см, волосы русые, носит татуировку на левой руке с надписью «ВДВ».

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемых и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Домановское отделение полиции по адресу: улица Центральная, 31, или по телефонам (05152) 9-14-32, 102.

Напомним, что ранее в Доманевке полиция разыскала девочку, которая ушла из дома из-за пьющей матери.