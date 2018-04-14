В Харькове столкнулись два авто, в результате семеро человек пострадало

В Харькове, в ночь на 14 апреля, в Московский отдела полиции поступило сообщение о ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Акадeмика Павлова и Механизаторская. В результате столкновения пострадало семь человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«В результате столкновения двух автомобилей марки «ВАЗ», бригада скорой медицинской помощи доставила 29-летнего водителя. Других пострадавших - 22-летнего водителя и пассажиров, среди которых 4 женщины и один мужчина, доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи», - идется в сообщении.

Информацию о ДТП внесли в Журнал единого учета правонарушений. Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушения правил дорожного движения или эксплуатация транспортного средства лицами, которые водят транспортное средство»).

Причины ДТП устанавливают полицейские.

Напомним, что 13 апреля в центре Николаева столкнулись два автомобиля.