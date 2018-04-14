На Закарпатье мужчина чуть не утопил в реке свой «Mercedes» с сыном - хотел помыть машину

В четверг, 12 апреля, в районе поселка Великий Бычков Раховского района Закарпатской области в реку Шакурка снесло внедорожник Mercedes, в котором находился мужчина и его маленький сын.

Об этом сообщает «Галицкий Корреспондент» со ссылкой на ГСЧС Закарпатской области.

Выяснилось, что мужчина хотел помыть свой автомобиль возле берега, но не заметил, как машина начала проваливаться, а быстрое течение занесло ее на середину реки. К приезду спасателей мужчине и его сыну удалось выбраться на крышу внедорожника, откуда их эвакуировали с помощью лестницы.

Затем сотрудники ГСЧС буксировочным тросом вытянули из реки и автомобиль. От медицинской помощи пострадавшие отказались.

Напомним, что в понедельник, 9 апреля, в селе Гать Закарпатской области произошло ДТП - пьяные полицесйкие утопили служебную «Skoda» в водосточной канаве.