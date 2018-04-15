В Винницкой области капитан полиции выстрелил коллеге в живот на открытом уроке в школе

На открытом уроке в сельской школе Винницкой области капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у сорока учеников, сообщает ТСН.

Полицейские рассказывали детям об особенностях своей работы и показывали приемы самообороны. Во время инсценировки один из полицейских был нападающим, а другой показывал, как защититься от ножа. Он повалил коллегу на пол, а через мгновение раздался выстрел.

Гильза пролетела в двух метрах от детей. Школьники и учителя не сразу поняли, что выстрел был настоящий.

Раненый был госпитализирован. Известно, что пуля попала в живот.

Капитана полиции отстранили от службы. Правоохранители сообщили, что выстрел был произведен по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности. В полиции проводят служебную проверку. Стрелявшему грозит до двух лет ограничения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в США четырехлетний мальчик выстрелил в мать, которая агитировала за свободное ношение оружия.