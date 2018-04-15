Возле Казанки микроавтобус застрял в грязи, его пришлось вытаскивать спасателям

В Николаевской области, возле поселка Казанка в ночь на 15 апреля в грязи застрял микроавтобус «Mercedes».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Микроавтобус застрял в грязи на грунтовой дороге, в нем находились 8 взрослых и 7 детей. Прибывшие на помощь спасатели прицепили транспортное средство тросом к спецавтомобилю и вытащили на проезжую часть. После этого микроавтобус продолжил движение.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине микроавтобус застрял в овраге.