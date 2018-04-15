Во время ДТП в Одесской области погиб ребенок, трое пассажиров госпитализированы

Утром, 15 апреля, в Одесской области на автодороге Одесса - Киев произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В результате аварии один ребенок погиб, а трое остальных пассажиров госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области на своей Facebook странице.

По словам сотрудников правоохранительных органов, автомобиль «Renault Logan» столкнулся с металлическим барьерным ограждением на дороге (отбойником, - ПН).

На месте происшествия работают полицейские. Женщина-водитель от госпитализации отказалась.

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