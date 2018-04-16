В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за нападения пассажира с шариковой ручкой на экипаж

В городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку после того, как один из пассажиров с ручкой напал на бортпроводника.

Об этом передает издание «Лига.Новости».

Лайнер совершал перелет из Чанша в Пекин. Из-за опасной ситуации экипаж совершил экстренную посадку в Чжэнчжоу. Мужчина пытался ранить бортпроводника шариковой ручкой во время полета.

Напомним, что самолет, направлявшийся из Москвы в Турцию, совершил экстренную посадку в Одессе из-за подозрительной находки.