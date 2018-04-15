«Не пытайтесь это повторить», - в Киеве два десятка руферов встретили рассвет на Арке Дружбы народов

В воскресенье, 15 апреля, в Киеве руферы-блогеры со своими друзьями взобрались на Арку Дружбы народов. Экстремалы вскарабкались на высоту 35 метров.

Об этом сообщает «Информатор».

- Идея покорить арку и встретить на ней рассвет родилась внезапно, и мы, не задумываясь, ее воплотили в жизнь, - утверждает один из участников акции.

Подъем активистов на Арку Дружбы народов начался в 4:00. Буквально спустя два часа 20 человек любовались красивым видом и первыми лучами солнца с высоты птичьего полета.

«Тайну, как они туда забрались, руферы так и не раскрыли. Но видео и несколько фото предоставили. К слову, эту достопримечательность они покорили впервые. Отметим, что это небезопасно и незаконно. Требует опыта, знаний и подготовки. Не пытайтесь повторить», - сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский руфер, несмотря на страх высоты, сумел покорить более 30 крыш домов.