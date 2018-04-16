В столице Армении люди выщли на массовые протесты против нового премьера, полиция разгоняет активистов

В столице Армении Ереване противники выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра перекрыли ряд ключевых автодорог в городе.

Об этом сообщает Интерфакс.

В настоящее время перекрыт ряд автодорог, связывающих спальные районы города с центром.

На дорогах оставлены машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт. Движение по центру города почти прекращено.

Полиция заблокировала подступы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна. Также отмечается, что силы полиции начали зачистку проезжей части центральных автодорог Еревана от демонстрантов.

Одна из автодорог уже очищена от демонстрантов и перекрыта полицейскими.

В Армении проведена конституционная реформа, в результате которой республика перешла от президентской к парламентской форме правления. Первые после реформы выборы премьер-министра, получающего широкие полномочия, назначены в парламенте на 17 апреля.

Правящая Республиканская партия Армении 14 апреля выдвинула на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который с 2008 по 2018 годы занимал пост президента.