В понедельник, 16 апреля, на перекрестке улиц Мостицкой и Ужвий в Подольском районе Киева пьяный сотрудник автомойки разбил угнанный у клиента «Mercedes G-Class».

Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

«На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автоугонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения похититель пытался скрыться с места происшествия, но, очевидно, оказался слишком пьяным - полицейские нашли его сидящим под столбом», - написал он.

Как отмечается, содержание алкоголя в крови угонщика в 10 раз превышало норму.

При этом, согласно данным народного депутата Игоря Мосийчука, угнанный Mercedes принадлежит куму главы Кремля Владимира Путина, лидеру пророссийского движения Украинский выбор Виктору Медведчуку.

Напомним, в Николаеве работник автомойки угнал машину клиента и разбил