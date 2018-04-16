В Киеве пьяный работник автомойки угнал и разбил «Mercedes» Медведчука

В понедельник, 16 апреля, на перекрестке улиц Мостицкой и Ужвий в Подольском районе Киева пьяный сотрудник автомойки разбил угнанный у клиента «Mercedes G-Class».
Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.
«На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автоугонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения похититель пытался скрыться с места происшествия, но, очевидно, оказался слишком пьяным - полицейские нашли его сидящим под столбом», - написал он.
Как отмечается, содержание алкоголя в крови угонщика в 10 раз превышало норму.
При этом, согласно данным народного депутата Игоря Мосийчука, угнанный Mercedes принадлежит куму главы Кремля Владимира Путина, лидеру пророссийского движения Украинский выбор Виктору Медведчуку.
Напомним, в Николаеве работник автомойки угнал машину клиента и разбил