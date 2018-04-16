На Луганщине грузовик протаранил маршрутку, пострадали 10 человек

В Лисичанске в Луганской области маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего пострадали 10 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции Луганской области.

Как отмечается, авария произошла сегодня после обеда, 16 апреля 2018 года, на перекрестке улиц Машиностроителей и ул. Гора Попова, где столкнулись автомобиль «МАЗ» и микроавтобус «Рута».

Сначала было известно о трех пострадавших: двух пассажиров и водителе микроавтобуса, а также пассажир автомобиля «МАЗ». Впрочем, по состоянию на 16 часов число пострадавших увеличилось до 10: у троих - переломы ребер и ключицы, у семерых граждан - ушибы.

Напомним, в Одессе фура протаранила пассажирский микроавтобус, пострадали 11 человек.