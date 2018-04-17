«Предложил откупиться молебном»: в Черновицкой области патрульные остановили пьяного священника за рулем

На трассе Черновцы — Звенячин патрульные остановили автомобиль Audi с неисправными внешними световыми приборами, за рулем которого находился батюшка с признаками алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

«Во время общения с патрульными он сообщил, что является священнослужителем и просил полицейских его отпустить, а когда понял, что это не действует, попытался «позвонить знакомому», чтобы решить дело», — отметили в полиции.

Когда водителю патрульные в очередной раз предложили пройти освидетельствование на алкоголь, его реакция оказалась совсем неожиданной: мужчина переоделся в подрясник и предложил им «отслужить молебен возле их автомобиля».

В итоге, когда священник понял, что никакие уговоры и угрозы на полицейских не действуют, согласился пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Результат оказался положительным — 1, 28 промилле при допустимой норме 0,2 промилле.

На батюшку составили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также вынесли постановление о нарушении правил пользования внешними осветительными приборами.

Напомним, на Ровенщине вооруженный пьяный священник устроил ДТП и пытался сбежать с бутылкой водки.