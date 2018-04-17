В Кривом Роге машрутка врезалась в пассажирский автобус, погибли 10 человек

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге погибли не менее десяти человек.

Об этом со ссылкой на источники сообщает местное издание «Первый Криворожский».

По данным издания, 8 человек погибли на месте происшествия, а источники в больнице сообщили, что еще две жертвы ДТП в Кривом Роге скончались в больнице. Информацию о десяти погибших также подтверждает местное издание «Весь Кривой Рог». По сведениям полиции, после аварии в больницы доставили 18 пострадавших.

По данным местных СМИ, «Mazda-6» двигалась по полосе одностороннего движения со стороны проспекта Мира по улице Героев АТО. Маршрутное такси № 261 двигалось по проспекту Металлургов со стороны 95 квартала. «Mazda» не пропустила маршрутку, произошло столкновение. Маршрутное такси отбросило в автобус АрселорМиттал Кривой Рог. Отметим, авария случилась рано утром и светофоры еще не работали.

По факту ДТП в Кривом Роге полиция открыла уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц.

Напомним, на Луганщине грузовик протаранил маршрутку, пострадали 10 человек

Роман Свиридов

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