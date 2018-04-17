Из-за взрыва в шахте на Донеччине пострадало семеро шахтеров

Семеро горняков пострадали, один из них - в тяжелом состоянии, в результате взрыва на шахте «Покровская» в поселке Удачное.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Взрыв произошел 16 апреля около 23:00 на горизонте 470 метров.

«В то время в шахте находилось 406 горняков, на аварийном участке - 37. Как сообщают мне спасатели, в 00:40 всех горняков из аварийного участка подняли на поверхность. Шестерых пострадавших госпитализировали в Краматорский ожоговый центр, одного - в Мирноградскую больницу», - передает Жебривский.

Также он добавил, что работа шахты прекращена только на аварийном участке, а в целом, шахта продолжает функционировать.

Напомним, что на Днепропетровщине на шахте в результате ЧП погиб горняк.