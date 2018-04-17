На Львовщине мотоциклист врезался в толпу людей, есть пострадавшие

В понедельник, 16 апреля, в городе Броды во Львовской области водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и въехал в толпу людей.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

В результате происшествия были госпитализированы сам мотоциклист, пешеход с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом правой голени. А также 14-летняя велосипедистка с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома.

Двух детей, 2004 и 2003 года, и женщину после оказания медицинской помощи отпустили по месту жительства. Причина происшествия устанавливается.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook обнародовал видео момента наезда.

Напомним, в Кривом Роге машрутка врезалась в пассажирский автобус, погибли 10 человек.