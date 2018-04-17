Полиция задержала одного из участников смертельного ДТП в Кривом Роге

В рамках расследования смертельного ДТП в Кривом Роге, жертвами которого стали восемь человек, полиция задержала водителя легкового автомобиля «Mazda» - мужчину 1950 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. В полиции также отметили, что удалось установить личности шести погибших в результате ДТП.

В свою очередь в пресс-службе «ArcelorMittal» Кривой Рог отметили, что автобус компании, который стал участником ДТП, направлялся за работниками предприятия, чтобы перевезти их на рабочие места.

Автобус двигался пустой, в нем находился только водитель. Он травмирован, перенес операцию и сейчас находится в больнице.

В компании добавили, что водитель прошел тест на содержание алкоголя в крови, результат отрицательный.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге машрутка врезалась в пассажирский автобус, погибли 10 человек.