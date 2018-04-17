В Черкасской области на трассе бензовоз врезался в бригаду дорожных рабочих, есть погибшие и пострадавшие

В Черкасской области водитель бензовоза врезался в бригаду рабочих, ремонтировавших дорогу.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua

«Жуткое ДТП на 187 км трассы Киев-Одесса, поворот на Маньковку. Бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы. Опрокинул спецтранспорт», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по предварительным данным, в результате аварии есть жертвы и пострадавшие, однако их количество на данное время не известно.

Напомним, 15 сентября 2016 года в Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе). Автомобиль «BMW» под управлением Дмитрия Кононеко сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку. В автомобиле в момент совершения ДТП находилось его водитель Дмитрий Кононенко со своими спутницами, которые ехали из ночного клуба. Все они после трагедии сбежали. Спустя время полиция задержала Кононенко. По версии следствия, в момент ДТП Кононенко находился в нетрезвом состоянии и двигался на автомобиле «BMW» со скоростью около 100 км/ч.