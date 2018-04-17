В Николаеве прохожий в парке нашел боевую гранату

В Николаеве 14 апреля мужчина обнаружил гранату Ф-1 в парке на проспекте Богоявленском.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. По предварительному заключению специалистов, находкой оказалась граната Ф-1 с боевым запалом. Ее направили на экспертизу, полиция начала уголовное производство. Устанавливаются лица, причастные к тому, что граната оказалась в парке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестные кинули гранату в автосалон.