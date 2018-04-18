В России школьник с ножом напал на одноклассников, а после перерезал себе горло

В Башкирии, в городе Стерлитамак, школьник с ножом ворвался в класс и ранил нескольких человек.

Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным пострадало 4 человека. Среди раненых — сам нападавший, а также две ученицы и учитель. У педагога тяжелые травмы.

После нападения школьник поджег класс и перерезал себе горло.

«По предварительной информации, мальчик не пришел на урок и отсиживался в школьном коридоре. Учитель привела подростка в кабинет, парень вел себя агрессивно и поранил ножом руку одноклассницы, после чего накинулся на учительницу. Когда началась паника, он выплеснул в классе бензин, поджег его и пытался покончить с собой. В этот момент еще одна одноклассница пыталась спастись и выпрыгнуть в окно, но ее одернули и затащили обратно в класс. Она отделалась ушибами. На данный момент, все пострадавшие находятся в больнице», - сообщил источник Ufa1.

По данным Mash нападение совершил ученик 9 класса Артем Тагиров.

Список раненых при нападении на школу:

1. Екатерина Першина, педагог. Ножевые ранения, ожоги.

2. Юлия Фролова, ученица, ножевое ранение груди

3. Васила Самедова, ученица, переломы, ножевое ранение руки.

Местное издание ПроУфу сообщает, что пострадавшей учительнице информатики 29 лет. В прошлом году она стала «Учителем года».

На фото слева — Артем Тагиров. Он устал от издевательств в школе и решил совершить нападение. Из-за особенностей в развитии над ним жестоко издевались одноклассники.

Напомним, ранее в России 9-классник с топором напал на школьников, после чего пытался покончить с собой