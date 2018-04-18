В Одессе при пожаре в пятиэтажке погибла 4-летняя девочка, еще трое детей госпитализированы

В Одессе рано утром 18 апреля произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Академика Заболотного, в результате которого погиб ребенок.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что горят вещи в квартире на первом этаже.

«В 5:53 спасатели локализовали огонь и в 5:56 ликвидировали пожар на площади 8 м2. На месте пожара обнаружено погибшую дочь хозяйки квартиры 2014 года рождения», - говорится в сообщении.

Также сообщается о троих пострадавших - две девочки - дочери сестры хозяйки- 2004 и 2011 годов рождения, которые получили отравление продуктами горения и дочь хозяйки 2016 года рождения, которая получила отравление продуктами горения и ожоги стоп II степени 9% тела.

Все дети госпитализированы в детскую городскую больницу №3, состояние их здоровья средней тяжести.

«Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при использовании свечи (в квартире за неуплату отключено электричество). К тушению пожара привлекались шесть единиц основной и специальной техники и 24 человека личного состава», - сообщили в ГосЧС.

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