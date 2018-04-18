В Сумах мужчина грозился спрыгнуть с 30-метровой трубы из-за невыплаты зарплаты

Работник котельной в Сумах взобрался на 30-метровую трубу и провел там около часа, требуя выплаты долгов по зарплате.

Об этом сообщают ТСН.

Сообщается, что 34-летний мужчина угрожал спрыгнуть с трубы, если задолженность не отдадут ему прямо сегодня.

Известно, что на место событий были вызваны полицейские, спасатели и скорая помощь.

В конечном итоге мужчину все-таки удалось убедить спуститься добровольно.

По словам журналистов, около двух лет назад точно такой же протест на этой же самой трубе организовывал и другой работник. Тогда мужчине удалось добиться выплаты заработной платы.

Напомним, в центре Киева мужчина грозился спрыгнуть с третьего этажа гостиницы и требовал российского консула