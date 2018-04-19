На трассе «Днепр-Николаев» съехал в кювет и перевернулся грузовик, перевозивший подсолнечное масло

В среду, 18 апреля, на трассе Н-11 «Днепр-Николаев» грузовой автомобиль, перевозивший подсолнечное масло, съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, около 14:24 спасателям сообщили, что на 206 километре трассы Н-11 возле села Великоалександровка Казанковского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Прибывший дежурный караул 17 Государственной пожарно-спасательной части установил, что грузовой автомобиль «Scania», перевозивший 23 тонны подсолнечного масла, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Отмечается, что 43-летний водитель не пострадал и самостоятельно выбрался из грузовика до приезда специалистов.

Спасатели с помощью бензореза распилили изуродованные ветви, которые закрывали доступ к автомобилю. А во избежание разлива масла, с помощью спецоборудования сделали отверстия в цистернах и откачали его. Также для выяснения обстоятельств на месте работал экипаж полиции.

Ранее сообщалось, что известная украинская актриса обратилась к губернатору Савченко из-за состояния трассы «Николаев-Днепр».