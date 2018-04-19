Скандальный нардеп Мельничук разбил нос своему коллеге-«радикалу», выясняя кто кому продался

Внефракционный депутат Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции «Радикальной партии» Дмитрий Линько подрались после эфире на телеканале Newsone.

Об этом сообщает сам канал.

Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира «Украинского формата» из-за исключения его из фракции «Радикальной партии».

Ведущий Василий Голованов не дал это сделать. Но после эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены.

Как только они вышли из эфира, произошла драка.

Во время эфира Мельничук обвинил «Радикальную партию» в том, что они «легли» под президента Петра Порошенко, отмечает издание «Гордон».

Внефракционный депутат беглец Александр Онищенко заявил, что по указанию Порошенко лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко получил $ 1 млн за исключение из партии Мельничука.

А Мельничук заявил, что у него есть документальное подтверждение фактов, что в его отсутствие в парламенте использовали поддельную карточку для голосования:

- Ляшко давал ее кому-то из группы, чтобы они голосовали за некоторые законопроекты. И это тоже факты коррупции.

Ленько начал отрицать это, заявив, что Мельничук сам «продался».

После инцидента Линько сказал, что у него сломан нос, но заявление он писать не будет.

- Не буду мужские споры решать через заявления. Этот человек еще поплатиться.. Просто подошел – ударил меня в висок. Надо, чтобы таких людей не было в Верховной Раде, – сказал он.

Мельничука исключили из фракции Радикальной партии еще 5 февраля 2015 года – за действия, «дискредитирующие депутата». Олег Ляшко называл Мельничука «тушкой» и даже подрался с ним в Верховной Раде.

Напомним, нардепа Левченко до потери сознания избили на акции против застройки в Киеве - он пытался бросить «коктейль Молотова».