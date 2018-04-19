В Николаеве на Водопроводной горело нежилое здание

фото Viktor Adjamsky В четверг, 19 апреля, в Николаеве на улице Водопроводной произошел пожар в нежилом помещении. На данный момент огонь ликвидирован.

Об этом сообщили в комментарии «Преступности.НЕТ» в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

- Горело на незначительной площади 15 м² неэксплуатированое здание, рядом с остановкой на улице Водопроводная. Ликвидация уже была, там ничего страшного. Угрозы нигде не было. Никто не пострадал, все живы и здоровы, - сообщили в управлении.



На данный момент, причины пожара устанавливаются.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева сгорела баня.