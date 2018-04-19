В Николаеве на Водопроводной горело нежилое здание

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фото Viktor Adjamsky
В четверг, 19 апреля, в Николаеве на улице Водопроводной произошел пожар в нежилом помещении. На данный момент огонь ликвидирован. 

Об этом сообщили  в комментарии «Преступности.НЕТ» в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

- Горело на незначительной площади 15 м² неэксплуатированое здание, рядом с остановкой на улице Водопроводная. Ликвидация уже была, там ничего страшного. Угрозы  нигде не было. Никто не пострадал, все живы и здоровы, - сообщили в управлении. 

На данный момент, причины пожара устанавливаются.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева сгорела баня.

 

 

Олена Мельниченко

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