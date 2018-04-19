В Николаеве завершился проект «Безпека дитини», который учил детей, как защитить себя от преступника

В Николаеве завершен проект «Безпеки дитини», инициированный директором «Николаевского тепловозоремонтного завода» Вячеславом Симченко, и вызвавший небывалый спрос у родителей нашего города. По словам организаторов – вполне успешно.

Об этом сообщили в пресс-службе НТРЗ.

- Если в начале марта, когда стартовала «Безпека дитини», мы думали, что 150 детей-участников – это очень даже неплохо для Николаева, то сегодня, по окончании проекта, мы понимаем, что это катастрофически мало. Потому что проблема безопасного поведения ребенка на улице настолько актуальна, что родители продолжают выстраиваться в очередь, чтобы их дети приняли участие в следующем таком проекте, - рассказал Симченко. – В свою очередь, мы подвели итоги и совместно с тренером проекта Игорем Конвишером пришли к единому верному решению – необходимо продолжать, и, возможно, сделать «Безпеку дитини» постоянно работающим проектом.

Вячеслав Симченко Проект «Безпеки дитини» Самооборона для детей

Игорь Конвишер, сертифицированный инструктор по Крав Мага мале и автор обучающей программы, в свою очередь, отметил, что результаты экспериментального проекта (как оказалось, в Украине нет проектов-аналогов, работающих с детьми 5-12 лет) его по-хорошему удивили:

- Мы за 1-1,5 часа интенсивного тренинга сумели вложить каждому ребенку те минимально необходимые основы по безопасному поведению с незнакомцами, которые помогут, прежде всего, избежать плохой ситуации. Важно именно это, так как физически никто из них не способен оказать равное сопротивление взрослому человеку. Мы подготовили юных участников к тому, как не допустить, чтобы тебя на улице схватили, что делать, если это все-таки произошло, что и как кричать, как высвободиться от захвата, куда бежать за помощью. Закреплять полученные навыки – важное дело для родителей. Надеюсь, мы общими усилиями максимально обезопасим детей.

Также в ходе проведения «Безпеки дитини» появились идеи о том, как дополнить и расширить проект. Возможно, кроме основного тренинга по самообороне, участники получат тренинги по первой медицинской помощи и чрезвычайным ситуациям. О старте «Безпеки дитини-2» организаторы сообщат дополнительно.