На Николаевщине горел частный дом, школьники вынесли из задымленного помещения вещи хозяев

В селе Михайловка Новоодеского района в четверг, 19 апреля горела частный одноэтажный жилой дом.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре дома по улице Хомченко по номеру «101» поступила в 15:00 . По прибытию на место спасателями 21 Государственной пожарно-спасательной части установлено, что очевидцами происшествия стали школьники, которые вынесли из задымленного помещения вещи хозяев и и присматривали за четырьмя детьми, проживавших в доме, которые успели выйти во двор.

В 15:33 пожар локализовали, а в 16:00 - ликвидировали на площади 35 метров квадратных, вероятная причина - короткое замыкание электросети. Также спасатели вынесли из горящего здания газовый баллон, не допустив его взрыва.

Медики оказали первую помощь матери детей, у которой из-за шока ухудшилось самочувствие.

От ГСЧС привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава. Также на месте работали сотрудники филиала аварийной бригады «Николаевоблэнерго» и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что 10 апреля в Южноукраиснке Николаевской области горела квартира в девятиэтажном доме, спасателям удалось вытащить из пожара пожилую женщину и ее сына.