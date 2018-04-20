В Ивано-Франковске пьяный священник устроил за собой погоню и попал в ДТП

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В четверг, 19 апреля, в Ивано-Франковске сотрудники патрульной полиции устроили погоню за  священником, который в нетрезвом состоянии управлял машиной.

Об этом сообщает сайт «Галка»

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске полиция задержала пьяного священника за рулем.

Водитель «Skoda» не остановился по требованию патрульной полиции, за ним началась погоня, участие в котором принимали несколько экипажей полиции. Во время преследования, 43-летний водитель столкнулся с грузовиком и был вынужден остановиться. В результате ДТП пострадала пассажирка  «Skoda».

«Водитель имел признаки алкогольного опьянения и «надул» в Драгер 1,19 промилле. Также стало известно, что руководитель - священник из Калуша», - сообщает издание. 

Напомним, что в Черновицкой области патрульные остановили пьяного священника за рулем. Также на Ровенщине вооруженный пьяный священник устроил ДТП и пытался сбежать с бутылкой водки. 

Олена Мельниченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия