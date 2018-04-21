В Первомайске из-за неосторожного курения горела квартира - спасатели вытащили из огня пенсионера

В четверг, 19 апреля в Первомайске горела квартира в пятиэтажном жилом доме, спасатели вытащили из огня 72-летнего мужчину.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре квартиры на втором этаже на улице Толбухина сообщила жительница квартиры на верхнем этаже в 12:59. По указанному адресу прибыл дежурный караул 23 Государственной пожарно-спасательной части.

Во время разведки в одной из комнат квартиры пожарные обнаружили без сознания владельца квартиры, 72-летнего мужчину и вынесли его на свежий воздух. Каретой скорой помощи пострадавшего госпитализировали в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. В 13:12 пожар площадью 30 квадратных метров локализовали, 13:27 - ликвидировали.

К тушению привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС. Предварительная причина огневого случае - неосторожность при курении.

Напомним, что 10 апреля в Южноукраиснке Николаевской области горела квартира в девятиэтажном доме, спасателям удалось вытащить из пожара пожилую женщину и ее сына.