Жительница Николаева чуть не выпала в открывшуюся дверь «маршрутки»

В Николаеве 19 апреля девушка чуть не выпала из «маршрутки» №3, в которой на ходу открылась задняя дверь.

Об этом на Facebook-странице «Contact Center при Миколаївській міській раді» написал Павел Ткаченко.

«Час назад супруга чуть не выпала из «маршрутки» №3! Проезжая перекресток улиц Фалеевская и Большая Морская, задняя дверь «маршрутки» #BE8023AA открылась. Чудом удержалась! Люди начали кричать водителю, на что он спокойно вышел из салона и приготовленным проводом закрутил дверь обратно», - сообщил Павел.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве подросток на ходу выпал из задней двери «маршрутки».