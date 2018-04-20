В Новом Буге спасателям пришлось вытаскивать пенсионера, который застрял в грязи

В городе Новый Буг на Николаевщине 86-летний пенсионер застрял в грязи.

Об этом сообщает местное издание «Тут.Інфо».

Происшествие случилось 14 апреля. Оказалось, что мужчина пытался перейти грязь по улице Краевой, застрял и самостоятельно не смог выбраться.

«Родные пенсионера, не найдя его дома, бросились на поиски и нашли мужчину в грязи. На помощь выехало отделение пожарно-спасательной части. Спасатели в спецодежде добрались до мужчины и помогли ему выбраться. Скорая помощь доставила мужчину в состоянии переохлаждения в Новобугскую центральную районную больницу», - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Очакове спасатели вытащили из воды рыбака, у которого случился инсульт.