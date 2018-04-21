Суд по амнистии отпустил несовершеннолетнего водителя, сбившего насмерть девушку-следователя

В Новой Одессе суд по амнистии освободил от наказания парня, который будучи несовершеннолетним, сбил насмерть следователя милиции.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новоодесского районного суда Николаевской области.

Как сообщалось, происшествие произошло 20 июня 2015 года. Несовершеннолетний на «ЗАЗ-1102» сбил на дороге девушку-пешехода и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

Согласно переходу, водитель двигался со скоростью около 90-100 километров в час в темное время суток. В этот же момент в неустановленном для пешеходного перехода месте дорогу, однако обозначенном дорожным знаком «Дети» пересекала дорогу пешеход. Девушка погибла на месте ДТП от многочисленных переломов и травм.

Обвиняемый виновным себя в совершении преступления не признал и отказался от дачи объяснений в отношении себя, но сообщил, что сожалеет о данном дорожно-транспортном происшествии и просит у потерпевшей прощения. Также он просия применить к нему закон Украины «Об амнистии в 2016 году».

Пострадавшая мать просила взыскать с виновника ДТП два миллиона гривен ущерба.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без лишения права управления транспортным средством, но одновременно освободил от наказания согласно закону об амнистии.

Также с водителя «ЗАЗ-1102» взыскали в пользу потерпевшей 300 тысяч гривен морального ущерба и 29 тысяч 160 гривен в пользу государства за затраты на проведение судебных экспертиз.

Напомним, в Киеве детектив НАБУ на автомобиле сбил студентку и она умерла после недельной комы.