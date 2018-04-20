В Николаеве пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В Николаеве 20 апреля пожарные спасли 68-летнего мужчину из горящей квартиры на улице Правды.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар возник в квартире на четвертом этаже жилого дома. Пожарные 3-й Государственной пожарно-спасательной части Заводского района открыли входную дверь шанцевым инструментом и обнаружили хозяина квартиры. Мужчину вывели по лестнице и передали медикам, его доставили в токсикологическое отделение БСМП. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. Пожар ликвидировали в 18:22 на площади 20 кв.м.

Всего спасатели задействовали 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение хозяина квартиры с огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве из-за неосторожности при курении сгорел балкон в переулке Радио.