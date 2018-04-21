В Николаеве отстранили от работы «маршрутчика», который попался на вождении «под кайфом»

В Николаеве на время служебного расследования отстранили от работы водителя «маршрутки» № 62, который осуществлял перевозку пассажиров в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Николаевской мэрии.

Как известно, 19 апреля пассажиры сообщили полиции о неадекватном поведении водителя на городском автобусном маршруте № 62 «микрорайона Намыв - «Трансаммиак». Экспресс-тест показал, что «маршрутчик» употреблял каннабис – патрульные составили на него админпротокол.

«Во исполнение рекомендаций управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета руководством предприятия - перевозчика ООО «Эталонавто» отстранен от управления транспортного средства вышеупомянутого водителя до полного окончания служебного расследования», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя «маршрутки» №87.