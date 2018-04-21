Из-за пожара из Черниговского СИЗО эвакуировали 70 человек

В Черниговском следственном изоляторе произошел пожар, из-за которого эвакуировали 70 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Черниговской области.

«20 апреля в 19:10 к спасателям ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в бытовом помещении одного из режимных корпусов Государственного учреждения «Черниговский следственный изолятор», что на ул. Ремесленной в областном центре», - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 19:18, а ликвидировали в 19:37.

«В результате возгорания огнем повреждена внутренняя облицовка стен и потолка помещения на площади 25 квадратных метров и материальные ценности. До прибытия подразделений ГСЧС персоналом объекта проведена эвакуация 70 человек», - уточнили спасатели.

Причина возгорания пока не установлена.

Напомним, в ночь с субботы на воскресение, 24 марта, в одной из камер Николаевского следственного изолятора произошел пожар - подозреваемые выбили дверь.