В Армении возобновились столкновения между протестующими и полицией

Протесты в столице Армении Ереване против премьер-министра Сержа Саргсяна и узурпации власти возобновились утром 21 апреля 2018 года, в городе фиксируются столкновения сторонников оппозиции с полицией.

Об этом сообщает местное издание news.am.

Активисты акции «Мой шаг», организованной лидером оппозиции Николом Пашиняном, попытались заблокировать движение транспорта, однако силовики заставили их вернуться на тротуары, после чего начались драки и стычки с правоохранителями.

Задержано более 60 человек, преимущественно молодых людей, и эта цифра растет, сообщает корреспондент «Немецкой волны». По его словам, полицейские разбивают окна автомобилей, блокирующих автомобильное движение, силой вытаскивают водителей и доставляют в участки.

- Ситуация выходит из-под контроля ... Нарушаются конституционные права граждан, - заявил заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян.

В свою очередь Пашинян призвал сторонников оппозиции воздержаться от насилия в отношении полицейских.

Как известно, 9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку. При этом Саргсян был номинирован правящей коалицией в премьер-министры, что повлекло за собой волну масштабных протестов.

Напомним, лидер протестов в Армении объявил о начале бархатной революции в стране.