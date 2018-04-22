В одном из микрорайонов Николаева спасатели вновь ликвидировали пожар камыша

В микрорайоне «Лески» города Николаева в воскресенье, 22 апреля, спасатели ликвидировали пожар камыша, площадь которого охватила 1000 квадратных метров.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 8:40 от очевидцев и местных жителей поступило сообщение о том, что пылает тростник.

На место выехали отделения 2-й, 3-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС.

Как отметили в службе, сложность заключалась в том, что к месту пожара отсутствует подъезд для техники. Спасатели добирались до очагов горения пешком. Кроме того, из-за порывистого ветра существовала угроза распространения огня из камыша на лесопарковую зону, которая находится с одной стороны и на гаражи, расположенные с другой стороны.

«Спасателям удалось не допустить распространения огня. В 9:17 пожар локализован и в 09:35 полностью ликвидирован на площади 1000 кв.м. К тушению привлекались три единицы техники и семь человек личного состава. Предполагаемая причина пожара – поджог», – говорится в сообщении.

Напомним, что 19 апреля в микрорайонах Соляные и Ракетная роща вновь горел камыш.