В столице Афганистана произошел взрыв – семеро людей погибли, десятки ранены

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В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв возле центра регистрации избирателей, в результате чего погибло не менее семи человек.

Об этом сообщает местное издание Pajhwok Afghan News.

«7 человек погибли и 35 получили ранения в результате атаки террористов-смертников в Кабуле», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за инцидент. Отмечается, это не первый случай, связанный с предстоящими выборами в парламент. В провинции Гур похитили трех сотрудников избирательной комиссии.

Напомним, что в восточном афганском городе Джелалабад на похоронах экс-губернатора подорвался смертник, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

Виолетта Чех

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