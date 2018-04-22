В столице Афганистана произошел взрыв – семеро людей погибли, десятки ранены

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв возле центра регистрации избирателей, в результате чего погибло не менее семи человек.

Об этом сообщает местное издание Pajhwok Afghan News.

«7 человек погибли и 35 получили ранения в результате атаки террористов-смертников в Кабуле», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за инцидент. Отмечается, это не первый случай, связанный с предстоящими выборами в парламент. В провинции Гур похитили трех сотрудников избирательной комиссии.

7 people were killed and 35 injured in #Kabul suicide attack in PD6.@MoPHAFG pic.twitter.com/DYU029G5Ux — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 22 апреля 2018 г.

Напомним, что в восточном афганском городе Джелалабад на похоронах экс-губернатора подорвался смертник, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.