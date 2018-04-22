На Николаевщине пожарные спасли 51-летнего мужчину, который находился в горящем доме

На Николаевщине в субботу, 21 апреля, спасатели во время ликвидации пожара жилого дома спасли 51-летнего мужчину.

Об этом сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 5:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дома на улице Весенняя села Гурьевка Новоодесского района.

На место выехал дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части. При проведении разведки в одной из комнат дома спасатели обнаружили мужчину, после чего вынесли его во двор и передали врачам.

«В 6:21 пожар локализован и полностью ликвидирован в 06:40 на площади 30 кв.м», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве пожарные спасли мужчину из горящей квартиры.