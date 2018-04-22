В Николаеве патрульный до приезда спасателей вытащил из воды девушку, которая спрыгнула с Варваровского моста

В Николаеве в воскресенье, 22 апреля, 22-летняя девушка спрыгнула в реку с Варваровского моста.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:17 в Службу спасения от очевидцев поступило сообщение о том, что в районе Варваровского моста в реке Южный Буг в воде находится молодая девушка. По их словам, она, вероятно, намеренно прыгнула с моста, однако оказавшись уже в воде, девушка начала спасаться и пыталась выплыть на берег.

На место выехал дежурный караул аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, водолазное отделение спасательного поста и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС. По прибытию на место спасатели вышли на воду на лодке, однако девушка уже находилась на берегу. Ее достал из воды сотрудник патрульной полиции.

Капрал полиции рассказал, что прибыв на место происшествия он увидел, что девушка пытается выплыть, однако ей это не удается. К месту происшествия отсутствует подъезд для техники, поэтому парень прыгнул в воду, добрался до пострадавшей и вытащил ее.

Вместе со спасателями, они подняли девушку к проезжей части, где до прибытия врачей оказывали первую медицинскую помощь. Пострадавшую 22-летнюю девушку госпитализировали с предварительным диагнозом падение с высоты и переохлаждение.

Напомним, что ранее лейтенант патрульной полиции Андрей Белоус, спасатели и медики привлекались для оказания помощи ребенку, которого мать сбросила с Ингульского моста.