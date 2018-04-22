В Николаеве столкнулись две «маршрутки» – госпитализированы двое пассажиров и водитель

Днем в воскресенье, 22 апреля, на Октябрьском проспекте в Николаеве столкнулись две маршрутки «Рута» 91 маршрута, в результате чего были травмированы пассажиры одного из транспортных средств.

Об этом сообщают «Новости Н».

Как отмечает издание, маршрутное такси № 91 ехало со стороны Жуковского кольца в направлении Широкой Балки, возле супермаркета «Эпицентр» водитель затормозил перед светофором. В этот момент сзади в «маршрутку» на высокой скорости въехала, двигавшаяся следом, второе маршрутное такси — также «Рута» №91.

При этом, из двух столкнувшихся «маршруток», пассажиры были только в первой, а вторая ехала пустой. В результате ДТП двое пассажиров травмированы, прибывшая на место происшествия карета скорой медицинской помощи доставила пострадавших в БСМП. Кроме того, травмы получил водитель второй «Руты», который был также госпитализирован.

По предварительным данным, у водителя были признаки алкогольного опьянения. На месте происшествия работают несколько экипажей патрульной полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Николаеве 19 апреля в микрорайоне Намыв задержали водителя маршрутного такси №62, который находился в состоянии наркотического опьянения.