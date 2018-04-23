В Никарагуа застрелили журналиста, который вел трансляцию на Facebook с антиправительственных протестов

В городе Блуфилдс, Никарагуа, застрелили репортера Анхеля Гахона, который в прямом эфире освещал антиправительственные протесты.

Об этом сообщает BBC Украина.

Отмечается, что Гахона рассказывал через Facebook Live о повреждении банка в на Карибском побережья, когда в него попала пуля. При этом, на видео, которое он снимал, было видно, как Гахона упал на землю и начал истекать кровью. Люди вокруг начали выкрикивать его имя и пытались помочь.

На данный момент имя человека, выстрелившего в журналиста, неизвестно.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, беременным, а также людям с неустойчивой психикой.

Напомним, что за три дня в столкновениях между силовиками и протестующими в Никарагуа погибли 10 человек и около 100 получили ранения.