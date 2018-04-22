Во Львове «Lexus» перевернул пустой автобус – водитель иномарки погиб

Утром в воскресенье, 22 апреля, во Львове автомобиль «Lexus» врезался в маршрутный автобус, в результате чего последний перевернулся. Водитель иномарки погиб.

Об этом сообщает Варта-1.

«Автомобиль «Lexus» с харьковской регистрации на большой скорости врезался на улице Шевченко в автобус, который ехал впереди. От удара маршрутка перевернулась. К счастью, в ее салоне не было пассажиров», - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля «Lexus» скончался в больнице. Водитель автобуса после оказания медицинской помощи вернулся на место ДТП.

Напомним, в октябре 2015 года в Николаеве на проспекте Богоявленском в маршрутное такси «РУТА» врезался грузовик «Mersedes-Benz». В результате ДТП две пассажирки «маршрутки» скончались на месте происшествия, еще 22 человека получили травмы. Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения и сбежал с места происшествия, но его удалось задержать - свою вину в ДТП мужчина признал.