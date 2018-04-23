На Львовщине пьяный прокурор насмерть сбил пешехода

Во Львовской области пьяный прокурор на ВАЗе сбил насмерть пешехода.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Вика Галицкая.

«Погуляли прокуроры? Пьяный прокурор Мостиской прокуратуры сбил насмерть пешехода. Это произошло вчера около 22:00 возле села Торгановичи, Старосамборского района. Проверка драгером показало 1,2 промилле. Ехал в ВАЗе, с еще одним прокурором из Старосамборской прокуратуры. Пешеход старше, ближе к 60 годам. Был пьян неизвестно пока. Шел якобы по дороге. Расследование проводит прокуратура», – пишет она.

Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский в комментарии ZAXID.NET подтвердил факт нахождения за рулем автомобиля прокурора Мостиской районной прокуратуры, однако отказался сообщить детали. Квяткивский пообещал, что областная прокуратура обнародует все подробности этого происшествия в понедельник, 23 апреля.

Как сообщили в полиции Львовской области, водитель автомобиля «ВАЗ 2114», 29-летний житель города Самбор, совершил наезд на 64-летнего жителя Старосамборского района. Мужчина скончался на месте происшествия.

Водитель и пассажир «ВАЗа», также житель Самбора в возрасте 29 лет, получили телесные повреждения.

Напомним, на Житомирщине местный депутат сбил человека и скрылся, оставив пострадавшего умирать на дороге.