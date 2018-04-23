В Армении к протестным движениям присоединились военные

В понедельник, 23 апреля, к демонстрантам, требующим в центре Еревана отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, присоединились военнослужащие.

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

В группе солдат, состоящей из нескольких десятков человек, присутствует также подполковник армянской армии.

Судя по видео с места событий, митингующие восприняли присоединение к ним военных с большим энтузиазмом.

Сами же военнослужащие заявили, что они «едины со своим народом».

Как известно, 9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку. При этом Саргсян был номинирован правящей коалицией в премьер-министры, что повлекло за собой волну масштабных протестов.

Напомним, лидер протестов в Армении объявил о начале бархатной революции в стране.