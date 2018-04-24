На Николаевщине полиция ищет две угнанные «девятки»

Фото - иллюстрация В Николаевской области неизвестные угнали два автомобиля «ВАЗ-2109».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Вознесенске в ночь на 20 апреля от подъезда дома №45 по улице Кутвицкого угнали белый автомобиль «ВАЗ-2109» с номерами ВТ4586АА.

Аналогичное преступление случилось в селе Водяно-Лорино Еланецкого района в период с 20:00 21 апреля до 7:00 22 апреля. Автомобиль «ВАЗ 210934-20» черного цвета угнали из незакрытого гаража на территории домовладения по улице Степной. На машине были номерные знаки ВЕ5278ВО.

Граждан, которые владеют информацией о местонахождении угнанных автомобилей, просят обратиться, соответственно в Вознесенский отдел полиции (улица Киевская, 24 телефон (05134) 3-31-51) и в Еланецкое отделение полиции (улица Аграрная, 14, телефоны (05159) 9-14-47, 53-13-27 или 102).

Напомним, что ранее в Николаеве разыскивали «Mercedes», угнанный со двора многоэтажного дома.