«Водитель просил полицейских его убить»: В Торонто микроавтобус врезался в толпу пешеходов, погибли 10 человек

В крупнейшем городе Канады Торонто 23 апреля на перекрестке улиц Йонге и Финч Авеню белый фургон на скорости приблизительно 70 километров совершил наезд на толпу пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает Euronews.

По словам очевидцев, машина перед остановкой «врезалась во все подряд».

- Я увидела белый грузовик и отошла на тротуар; люди кричали «Остановите машину!», но он не останавливался, он продолжал ехать и сбивал людей. Трое так и остались лежать и не шевелились.

- Я поднял голову и увидел, как минивен сбил мужчину на перекрестке. Был зеленый, так что я выбежал на дорогу, чтобы остановить другие машины; началось полное столпотворение, все как с ума сошли, - рассказал очевидец .

По последним данным, в результате трагедии погибли десять человек, пострадали еще 15, из которых пять человек находятся в критическом состоянии, еще двое в тяжелом.

Вскоре полиция задержала водителя. При задержании размахивал пистолетом и просил правоохранителей убить его: «Убей меня! Стреляй мне в голову!». Подозреваемый пытался спровоцировать полицейских на стрельбу, но офицер полиции, который стоял напротив преступника, приказал ему лечь на землю и отказывался стрелять. В итоге его взяли живым.

Подозреваемым оказался 25-летний Алек Минасян (Alek Minassian), студент колледжа Сенека. Ранее он не состоял на учете в полиции. Мотивы его действий пока не известны. Канадские СМИ сообщают, что подозреваемый не был связан ни с одной террористической организацией.

Автомобиль был взят в аренду за несколько часов до совершения преступления. Фирма, предоставляющая услуги аренды автомобилей, заявила, что готова всячески содействовать расследованию.

Очевидцы рассказывают, что действия подозреваемого были намеренными.

Агентство Reuters со ссылкой на спецслужбы США сообщило, что наезд фургона на пешеходов в канадском Торонто был терактом.

Представитель пресс-службы полиции Торонто Меган Грэй заявила, что на данный момент еще слишком рано говорить о мотивах злоумышленника.

В свою очередь министр общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл подчеркнул, что инцидент не связан с национальной безопасностью, власти не получали информации, что участники саммита G7, который в эти дни проходил в городе, могли стать целью атаки.

Он также добавил, что пока нет оснований повышать уровень террористической опасности в стране, который в данный момент оценивается как средний и не менялся с октября 2014 года.

Напомним, в пригороде Парижа автомобиль врезался в толпу военных.